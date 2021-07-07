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Дальнее зарубежье 07.07.2021 13:14

Представители афганских властей и талибы проводят встречу в Тегеране

Встреча между делегациями афганских властей и представителями движения "Талибан" проходит в среду в Тегеране при посредничестве МИД Ирана, сообщает афганский телеканал Tolo News.

Основная задача встречи состоит в том, чтобы достичь договоренности о мирном урегулировании ситуации в стране. Стороны также обсуждают проблемы беженцев и ситуацию на границах Афганистана.

Афганскую делегацию на встрече возглавляет бывший вице-президент Юнус Кануни, а группу талибов - глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре Аббас Станекзай.

Встреча проходит на фоне значительного усиления напряженности в Афганистане, где талибы продолжают наступательные операции, устанавливая контроль над целыми районами страны, а также в то время, когда США продолжают вывод контингента из этой страны.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]