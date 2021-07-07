Представители афганских властей и талибы проводят встречу в Тегеране

Встреча между делегациями афганских властей и представителями движения "Талибан" проходит в среду в Тегеране при посредничестве МИД Ирана, сообщает афганский телеканал Tolo News.

Основная задача встречи состоит в том, чтобы достичь договоренности о мирном урегулировании ситуации в стране. Стороны также обсуждают проблемы беженцев и ситуацию на границах Афганистана.

Афганскую делегацию на встрече возглавляет бывший вице-президент Юнус Кануни, а группу талибов - глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре Аббас Станекзай.

Встреча проходит на фоне значительного усиления напряженности в Афганистане, где талибы продолжают наступательные операции, устанавливая контроль над целыми районами страны, а также в то время, когда США продолжают вывод контингента из этой страны.