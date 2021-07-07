Генерал-губернатором Канады впервые стала представительница коренных народов

Генерал-губернатором Канады, который представляет в Оттаве британскую королеву, впервые в истории страны стала представительница коренных народов Мэри Саймон, сообщает британское издание The Guardian.
"Канада - место, отличительной чертой которого являются люди. Люди, которые служат окружающим, которые решают серьезные проблемы с надеждой и решимостью и прежде всего никогда не перестают работать над построением светлого будущего, - приводит издание слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо. - Другими словами, это такие люди, как Мэри Саймон".
Как отмечает The Guardian, Трюдо, объявляя о назначении Саймон на должность, назвал этот шаг "историческим".
"Для меня честь стать первым коренным генерал-губернатором Канады", - сказала в свою очередь Саймон, которая является представительницей инуитов - одной из трёх групп коренных народов, признанных конституцией Канады.
"Я могу с уверенностью сказать, что мое назначение - исторический и вдохновляющий момент для Канады и важный шаг вперед на длинном пути к примирению", - добавила она.
Мэри Саймон родилась в инуитской деревне Кангиксуалуйюак (район Нунавик, провинция Квебек). Она является защитницей прав инуитов - эскимосского народа Канады. До вступления в должность генерал-губернатора Саймон занимала пост руководителя правозащитной организации инуитов Tapiriit Kanatami. Саймон также занимала должность первого канадского посла инуитов в Дании.
Предыдущий генерал-губернатор Канады Джули Пайетт ушла в отставку в январе после того, как многие подчиненные анонимно обвинили ее в травле.
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