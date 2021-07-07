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Дальнее зарубежье 07.07.2021 14:04

Индонезия ужесточила коронавирусные ограничения

Власти Индонезии из-за роста летальных исходов ужесточили ограничительные меры для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, сообщают в среду западные СМИ.

По их данным, новые ограничения в частности предусматривают принудительный перевод сотрудников на удаленный режим работы, а также ограничение часов работы ресторанов и магазинов. В районах с наибольшим риском заражения закроются храмы.

Меры затронут почти всю территорию страны.

Ранее правительство Индонезии ужесточило ограничения в Джакарте.

Всего за время пандемии в Индонезии зафиксировано более 2,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 61 тыс. человек скончались, более 1, 9 млн пациентов выздоровели.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]