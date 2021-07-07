Госсекретарь США назвал пять ключевых направлений реформ на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять направлений реформ, на которых украинское правительство может добиться существенного прогресса и в реализации которых США готовы помочь Украине.
"Первое. Принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия, и следом - закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе. Обеспечение, что выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах", - сказал Блинкен в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду.
По его словам, третьим шагом является принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
Блинкен назвал четвертым шагом принятие законодательства, которое демилитаризует, деполитизирует Службу безопасности Украины и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.
"И пятое. Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно старшее должностное лицо не было осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", - подчеркнул госсекретарь.
Российских миротворцев размещать на границе Армении и Азербайджана не планируется - Песков
Братислава заинтересована в расширении экономсотрудничества с Баку – МИД
Премьер-министр Али Асадов выразил соболезнования Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину
Оборот по сделкам на БФБ в I полугодии вырос на 75%
Акционеры ASB в августе обсудят итоги I полугодия
Экс-глава KIVDF и ряд лиц в сговоре присвоили свыше 24 млн манатов – Генпрокуратура Азербайджана
Суточный прирост новых случаев COVID-19 продолжает увеличиваться в Украине
Лавров: РФ готова поставить КНДР вакцину от коронавируса и медоборудование, если такая просьба поступит от Пхеньяна
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Летняя стажировка в AccessBank
Yelo Bank открыл филиал «28 Мая» в новом концепте
Новое назначение в AccessBank: Вусала Казимова назначена Руководителем Отдела Комплаенс
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?