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Дальнее зарубежье 07.07.2021 14:14

Госсекретарь США назвал пять ключевых направлений реформ на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять направлений реформ, на которых украинское правительство может добиться существенного прогресса и в реализации которых США готовы помочь Украине.

"Первое. Принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия, и следом - закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе. Обеспечение, что выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах", - сказал Блинкен в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ на Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду.

По его словам, третьим шагом является принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Блинкен назвал четвертым шагом принятие законодательства, которое демилитаризует, деполитизирует Службу безопасности Украины и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.

"И пятое. Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно старшее должностное лицо не было осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", - подчеркнул госсекретарь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, РЕФОРМЫ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]