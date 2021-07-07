Samsung оценивает рост операционной прибыли во II кв. в 53%, показатель может стать максимальным за три года

Южнокорейская Samsung Electronics Co., крупнейший мировой производитель смартфонов и полупроводников, оценивает рост операционной прибыли во втором квартале 2021 года в 53%.
Согласно предварительным расчетам, операционная прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 июня, достигла 12,5 трлн южнокорейских вон (около $11 млрд), сообщается в пресс-релизе Samsung. Это максимальный показатель за последние три года, достигнутый благодаря росту цен на микросхемы, отмечает газета Financial Times. Во втором квартале прошлого года операционная прибыль компании составила 8,2 трлн вон.
Выручка Samsung, по предварительной оценке, увеличилась на 19%, до 63 трлн вон с 53 трлн вон годом ранее.
Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне 10,9 трлн вон при выручке в 61,2 трлн вон.
Высокие финансовые показатели отражают усиливающийся спрос на микросхемы, который привел к истощению запасов и дефициту предложения в различных отраслях - от автомобильной промышленности до потребительской электроники, пишет FT. Аналитики ожидают, что рост цен на микросхемы продолжится во втором полугодии на фоне ограниченности предложения.
Цены на чипы памяти DRAM во втором квартале подскочили на 27% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, на чипы NAND - на 8,6%, по данным аналитической компании TrendForce.
Согласно прогнозу аналитиков Nomura, в третьем квартале как DRAM, так и NAND могут подорожать более чем на 10%, что, вероятно, способствует дальнейшему улучшению показателей Samsung.
Компания обнародует окончательную отчетность за второй квартал позднее в этом месяце.
Котировки акций Samsung снизились на 0,5% по итогам торгов в среду. За последние 12 месяцев капитализация компании увеличилась более чем на 50% и составляет около 537,7 трлн вон.
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