Генпрокурор Азербайджана подписал декларацию по защите экологии Каспия

Руководители прокуратур пяти прикаспийских государств - Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана - договорились о сотрудничестве в защите экологии Каспийского моря.

Как передал корреспондент "Интерфакса", это предусмотрено декларацией генеральных прокуроров государств прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря.

Документ подписан в среду в Санкт-Петербурге.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов со своей стороны заявил о главных направлениях сотрудничества.

"По нашим оценкам, проблем более, чем достаточно - это нефтедобыча и негативные последствия от ее осуществления, выбросы вредных отходов производства, незаконное строительство на прибрежной полосе",- отметил Краснов в ходе встречи с коллегами из прикаспийского региона.

По его словам, "Каспийское море имеет огромное стратегическое значение для всех пяти государств и связывает территории стран в единую экологическую систему".

Совместная деятельность по охране окружающей среды окажет на неё позитивное влияние, считает российский генпрокурор.

Он предложил в начале 2022 года провести встречу экспертного уровня по этой тематике на территории России.

Генпрокурор Ирана выступил в режиме видеоконференции из Тегерана, остальные главы ведомств участвовали очно.