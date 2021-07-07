Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0105 RUR   0.0229 GBR   2.3469 TRY   0.1958

Цена на нефть

06.07 $/bbl   WTI 73.37 -1.95 Brent 74.53 -2.63

Погода в Баку

  ночь день

Регион 07.07.2021 13:11

Генпрокурор Азербайджана подписал декларацию по защите экологии Каспия

Руководители прокуратур пяти прикаспийских государств - Азербайджана, России, Ирана, Казахстана и Туркменистана - договорились о сотрудничестве в защите экологии Каспийского моря.

Как передал корреспондент "Интерфакса", это предусмотрено декларацией генеральных прокуроров государств прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря.

Документ подписан в среду в Санкт-Петербурге.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов со своей стороны заявил о главных направлениях сотрудничества.

"По нашим оценкам, проблем более, чем достаточно - это нефтедобыча и негативные последствия от ее осуществления, выбросы вредных отходов производства, незаконное строительство на прибрежной полосе",- отметил Краснов в ходе встречи с коллегами из прикаспийского региона.

По его словам, "Каспийское море имеет огромное стратегическое значение для всех пяти государств и связывает территории стран в единую экологическую систему".

Совместная деятельность по охране окружающей среды окажет на неё позитивное влияние, считает российский генпрокурор.

Он предложил в начале 2022 года провести встречу экспертного уровня по этой тематике на территории России.

Генпрокурор Ирана выступил в режиме видеоконференции из Тегерана, остальные главы ведомств участвовали очно.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ГОСУДАРСТВА, ДЕКЛАРАЦИЯ


Похожие новости


Азербайджан и РФ провели межмидовские консультации по вопросам Каспия РФ настаивает на сохранении моратория на вылов осетровых на Каспии- Росрыболовство Российская делегация намерена обсудить в Баку вопросы о правовом статусе Каспия - Лавров Более 150 мертвых тюленей обнаружены на побережье Каспия ЛУКОЙЛ сделал новое открытие на Каспии на структуре Титонская Прикаспийские страны продлили на 2021 год мораторий на коммерческий вылов осетровых

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]