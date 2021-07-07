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Регион 07.07.2021 13:56

Москва и Ереван обсуждают вопрос расширения присутствия российских пограничников на границе с Азербайджаном

Армения и Россия продолжают обсуждения по расширению присутствия российских пограничников на проблемных участках границы с Азербайджаном, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Проводятся предметные консультации. Как известно, российские пограничники дислоцируются в разных частях армяно-азербайджанской границы, что помогает сохранять обстановку на границе спокойной, стабильной. Ведутся обсуждения, как расширить это присутствие", - сказал Копыркин журналистам в среду.

По его словам, "все будет решаться исходя из интересов безопасности Армении, обеспечения стабильности на границе, выполнения договоренностей, достигнутых на трехстороннем уровне".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]