Москва и Ереван обсуждают вопрос расширения присутствия российских пограничников на границе с Азербайджаном

Армения и Россия продолжают обсуждения по расширению присутствия российских пограничников на проблемных участках границы с Азербайджаном, заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.

"Проводятся предметные консультации. Как известно, российские пограничники дислоцируются в разных частях армяно-азербайджанской границы, что помогает сохранять обстановку на границе спокойной, стабильной. Ведутся обсуждения, как расширить это присутствие", - сказал Копыркин журналистам в среду.

По его словам, "все будет решаться исходя из интересов безопасности Армении, обеспечения стабильности на границе, выполнения договоренностей, достигнутых на трехстороннем уровне".