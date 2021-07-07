Оборот по сделкам на БФБ в I полугодии вырос на 75%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июне 2021 года составил 8 млрд 303 млн 59,97 тыс. манатов, что на 75% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.
На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 5 млрд 168 млн 536,092 тыс. манатов (рост в 1,7 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 633 млн 480,887 тыс. манатов (рост в 2,4 раза). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 1 млрд 103 млн 699,132 тыс. манатов, на вторичном рынке - 529 млн 781,755 тыс. манатов.
Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 3 млрд 535 млн 55,205 тыс. манатов (рост на 55,8%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 3 млрд 397 млн 172,682 тыс. манатов, на вторичном - 137 млн 882,523 тыс. манатов.
За первое полугодие текущего года на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 203 млн 649,326 тыс. манатов (спад на 80%). При этом на долю первичного рынка пришлось 112,5 млн манатов, вторичного рынка – 91 млн 149,326 тыс. манатов. В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на первичном рынке составил 105 млн манатов, на вторичном рынке – 62 млн 909,939 тыс. манатов.
На долю репо-операций в январе-июне в общем обороте БФБ пришлось 2 млрд 930 млн 874,552 тыс. манатов (рост в 3,9 раза).
По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец июня составила 4 млрд 234 млн 334,813 тыс. манатов, что на 9% больше показателя на начало 2021 года.
Х.Насирзаде
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