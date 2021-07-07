Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0105 RUR   0.0229 GBR   2.3469 TRY   0.1958

Цена на нефть

06.07 $/bbl   WTI 73.37 -1.95 Brent 74.53 -2.63

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 07.07.2021 14:05

Оборот по сделкам на БФБ в I полугодии вырос на 75%

Суммарный оборот биржевых сделок по всем инструментам (за исключением производных инструментов) на Бакинской фондовой бирже (БФБ) в январе-июне 2021 года составил 8 млрд 303 млн 59,97 тыс. манатов, что на 75% больше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" на бирже.

На сделки с государственными ценными бумагами пришлось 5 млрд 168 млн 536,092 тыс. манатов (рост в 1,7 раза). При этом объем размещения облигаций, эмитированных Минфином, составил 1 млрд 633 млн 480,887 тыс. манатов (рост в 2,4 раза). Объем размещения облигаций на первичном рынке составил 1 млрд 103 млн 699,132 тыс. манатов, на вторичном рынке - 529 млн 781,755 тыс. манатов.

Объем размещения краткосрочных нот Центрального банка за отчетный период составил 3 млрд 535 млн 55,205 тыс. манатов (рост на 55,8%). При этом объем размещения нот на первичном рынке составил 3 млрд 397 млн 172,682 тыс. манатов, на вторичном - 137 млн 882,523 тыс. манатов.

За первое полугодие текущего года на долю корпоративного рынка в общем обороте БФБ пришлось 203 млн 649,326 тыс. манатов (спад на 80%). При этом на долю первичного рынка пришлось 112,5 млн манатов, вторичного рынка – 91 млн 149,326 тыс. манатов. В том числе, объем размещения облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) на первичном рынке составил 105 млн манатов, на вторичном рынке – 62 млн 909,939 тыс. манатов.

На долю репо-операций в январе-июне в общем обороте БФБ пришлось 2 млрд 930 млн 874,552 тыс. манатов (рост в 3,9 раза).

По информации БФБ, капитализация биржи (стоимость ценных бумаг на листинге) на конец июня составила 4 млрд 234 млн 334,813 тыс. манатов, что на 9% больше показателя на начало 2021 года.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БФБ, ОБОРОТ


Похожие новости


Оборот по сделкам на БФБ в январе-мае вырос в 1,8 раза Оборот по сделкам на БФБ в январе-апреле вырос в 1,9 раза Оборот по сделкам на БФБ в I квартале удвоился Оборот по сделкам на БФБ в январе-феврале 2021г вырос в 2,6 раза Оборот по сделкам на БФБ в 2020г сократился на 8,1% Оборот по сделкам на Бакинской ФБ за 10 месяцев сократился на 16%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]