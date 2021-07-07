Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 1,4 млн манатов манатов на проектирование и бурение 20 субартезианских скважин в Шамкирском и Товузском районах.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей и обеспечения населения питьевой водой в 17 населенных пунктах с общим населением 105,153 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в среду, оно опубликовано на сайте главы государства.

Э.Шафиев