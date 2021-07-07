Олимпийский музей в Токио из-за ситуации с COVID-19 будет открыт для спортсменов только по предварительной записи

Олимпийский музей в Токио в период Олимпиады будет открыт для спортсменов и персонала, однако в условиях пандемии коронавируса COVID-19 записываться на его посещение нужно заранее, заявил в среду представитель музея Наоки Симою.
"Атлеты и персонал могут прийти и посмотреть на экспонаты в любое время. Однако для этого нужно заранее забронировать визит", - сказал он на онлайн-брифинге для журналистов.
По его словам, Олимпийский комитет Японии вместе с администрацией Токио решат, какие экспонаты пополнят коллекцию музея после нынешней Олимпиады. Представитель музея пояснил, что это, к примеру, могут быть медали, факел и "много других впечатляющих предметов", которые будут символизировать Олимпийские игры.
Олимпийский музей Японии открылся в центре Токио в сентябре 2019 года, он расположен возле Национального стадиона Японии. В музее выставлены экспонаты, связанные с историей Олимпийских игр в Японии. Особенная часть архитектуры музея - потолок: его сделали из деревьев, ростки которых иностранные спортсмены привезли в Японию перед Олимпиадой 1964 года. Те игры также состоялись в японской столице.
Рядом с музеем располагается территория, где можно увидеть экспонаты, связанные с Олимпиадами.
До Летних Олимпийских игр 2020 (официально - Игры XXXII Олимпиады), перенесенных на год из-за пандемии коронавируса COVID-19, Япония трижды принимала спортивные мероприятия подобного уровня - Летние Олимпийские игры 1964 в Токио, Зимние Олимпийские игры 1972 в Саппоро и Зимние Олимпийские игры 1998 в Нагано.
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