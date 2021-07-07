Еврокомиссия улучшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2021 год до 4,8% с 4,3%

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогнозы роста ВВП еврозоны на 2021 и 2022 гг., отметив, в частности, эффективность стратегии европейских стран по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и прогресс в вакцинации.
Согласно новому прогнозу ЕК, экономика еврозоны в текущем году вырастет на 4,8%, а в следующем - на 4,5%.
Майский прогноз предусматривал увеличение ВВП на 4,3% в 2021 году и 4,4% в 2022 году.
Объем ВВП еврозоны вернется к докризисному уровню в четвертом квартале 2021 года, говорится в квартальном обзоре ЕК, опубликованном в среду. Ранее ожидалось, что это случится кварталом позже.
Экономика Евросоюза, согласно прогнозу регулятора, также вырастет на 4,8% в этом и 4,5% в следующем году и вернется к докризисному уровню в последнем квартале текущего года.
"Улучшение прогнозов обусловлено рядом факторов. Во-первых, экономическая активность в Европе в первом квартале этого года превзошла ожидания. Во-вторых, эффективность стратегии сдерживания распространения инфекции и прогресс в вакцинации привели к падению заболеваемости и показателей госпитализации в связи с COVID-19, что позволило странам ЕС открыть свои экономики", - говорится в обзоре.
ЕК отмечает, что снятие карантинных ограничений особенно поддержало сферу услуг, в то время как частное потребление начало быстро восстанавливаться, как и туристическая активность.
"Все вместе эти факторы, вероятно, компенсируют негативные последствия временной нехватки компонентов и роста затрат в отдельных сегментах производственного сектора", - отмечается в обзоре.
Частное потребление и инвестиции, вероятно, останутся основными двигателями экономического роста в Европе, а занятость будет увеличиваться в тандеме с экономической активностью, полагают в ЕК.
"Быстрый экономический подъем в странах, являющихся основными торговыми партнерами ЕС, должен положительно сказаться на европейском экспорте, хотя экспорт услуг по-прежнему будет сдерживаться сохраняющимися ограничениями в сфере международного туризма", - говорится в обзоре.
Согласно прогнозу ЕК, инфляция в еврозоне в текущем году составит 1,9%, а в следующем - 1,4%. Ранее ожидалось, что потребительские цены вырастут соответственно на 1,7% и 1,3%.
Прогноз инфляции в ЕС на 2021 год повышен до 2,2% с 1,9%, на 2022 - до 1,6% с 1,5%.
"Рост цен на энергоносители и сырьевые товары, проблемы с производством в результате нехватки комплектующих и сырья, а также высокий спрос как внутри Европы, так и за ее пределами, вероятно, будут оказывать повышательное давление на потребительские цены в этом году. В 2022 году это давление должно немного ослабнуть, поскольку проблемы с производством будут решены, а баланс спроса и предложения улучшится", - говорится в обзоре.
Ключевым риском для прогнозов ЕК является распространение новых штаммов коронавируса в Европе, отмечает регулятор.
Согласно новому прогнозу ЕК, ВВП Германии вырастет на 3,6% в текущем и 4,6% в следующем году. В мае ожидался менее существенный подъем - соответственно на 3,4% и 4,1%.
Прогноз для экономики Франции на 2021 год повышен до 6% с 5,7%, на 2022 - сохранен на уровне 4,2%.
ВВП Италии, как ожидается, повысится в текущем и следующем году на 5% и 4,2% соответственно (ранее 4,2% и 4,4%), ВВП Испании - на 6,2% и 6,3% (ранее 5,9% и 6,8%).
Глава Минобороны Украины рассчитывает получить в 2022 году «москитный флот»
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
В Азербайджане созданы новые экономические районы - указ президента
Олимпийский музей в Токио из-за ситуации с COVID-19 будет открыт для спортсменов только по предварительной записи
В странах Средиземноморья наблюдается рост заболевших COVID-19 из-за притока туристов - ВОЗ
В Азербайджане от COVID-19 полностью привито 1,5 млн человек
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Валютные резервы Китая в июне снизились впервые за три месяца - до $3,214 трлн
В Гаити после убийства президента объявили военное положение и закрыли границы
Путин заявил о важности оказанного Пашиняну на выборах доверия со стороны граждан Армении для развития страны
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Летняя стажировка в AccessBank
Yelo Bank открыл филиал «28 Мая» в новом концепте
Новое назначение в AccessBank: Вусала Казимова назначена Руководителем Отдела Комплаенс
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?