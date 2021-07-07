Минск будет добиваться выдачи причастных к геноциду белорусского народа в годы войны, известно местонахождение 400 из них - Генпрокуратура Белоруссии

Генпрокуратура Белоруссии планирует добиться выдачи нескольких сотен предполагаемых участников преступлений против мирного населения страны в годы Второй мировой войны, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.

"Несмотря на очевидность совершенных деяний, в рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждены не все нацистские военные преступники. Безнаказанными оказались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Белоруссии. Некоторые из них еще живы и не понесли заслуженного наказания. Мы знаем местонахождение более 400 из них в десятках странах мира", - сказал Швед в среду в рамках конференции руководителей прокуратур европейских государств в Санкт-Петербурге.

Так, по его словам, в материалах уголовного дела есть информация о том, что "на территории Литвы, США, Великобритании, Австралии и других стран проживает еще достаточное количество" людей, которые могли быть причастны к геноциду мирного населения в годы Второй мировой войны.

Швед подчеркнул, что ситуация "создает почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей".

Он добавил, что в Белоруссии расследуется уголовное дело о геноциде жителей страны "путем массовых убийств, уничтожения населенных пунктов вместе с жителями, насильственной депортацией для выполнения принудительных работ, создания концентрационных лагерей и лагерей смерти". Цель уголовного производства - установление реального ущерба, причиненного военными преступлениями, и принятие мер по его возмещению. Так, отметил он, некоторые из концлагерей, находившихся на территории Белоруссии, не признаны таковыми, из-за чего его узники не смогли получить компенсацию.

Расследование этого дела сопровождает группа историков, специализирующихся на изучении периода Второй мировой войны и новейшего времени. Проводится работа с архивными документами. "Уже первые следственные действия показали, что масштаб трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее. (...) В целом, по результатам расследования, на сегодня, помимо известных десятков тысяч мест массового уничтожения населения установлено более 80 ранее не известных, в которых, оценочно, содержится от 700 до 3,5 тыс. тел", - отметил Швед.

По результатам расследования этого уголовного дела Генпрокуратура Белоруссии планирует обратиться в международные организации по вопросу признания геноцида белорусского народа на международном уровне и поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче некоторых преступников, которые еще живы.

По данным Генпрокуратуры, в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 млн человек. Всего, по современным данным, за годы немецкой оккупации потери мирного населения Белоруссии составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.