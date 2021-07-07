В странах Средиземноморья наблюдается рост заболевших COVID-19 из-за притока туристов - ВОЗ

В 22 странах средиземноморского региона на протяжении двух месяцев наблюдается рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 из-за высокого туристического потока, сообщает региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"Несмотря на усилия по сдерживанию вируса, в среднем за неделю в регионе регистрируется более высокое количество новых случаев заболевания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил региональный директор ВОЗ Ахмед аль Мандхари.
Он отметил, что подобная ситуация сложилась в том числе из-за индийского штамма коронавируса, а также из-за того, что в 13 из 22 стран ограничено распространение вакцин против вируса.
"Это (низкий уровень вакцинации - ИФ) способствует нынешнему всплеску заболеваемости и смертности", - добавил он.
Аль Мандхари подчеркнул, что в регионе по-прежнему не хватает около 500 млн доз вакцин против COVID-19.
По информации западных СМИ, с прошлого года в регионе выявлено более 11 млн заболевших, более 220 тыс. из которых скончались.
Глава Минобороны Украины рассчитывает получить в 2022 году «москитный флот»
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
В Азербайджане созданы новые экономические районы - указ президента
РТС предлагает Мишустину повысить экспортные пошлины на нефтепродукты
Минэнерго США ожидает роста добычи нефти ОПЕК+ после июля и некоторый рост в Иране, несмотря на сохранение санкций
Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г до $69/барр., в 2022г - до $67/барр
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Валютные резервы Китая в июне снизились впервые за три месяца - до $3,214 трлн
В Гаити после убийства президента объявили военное положение и закрыли границы
Путин заявил о важности оказанного Пашиняну на выборах доверия со стороны граждан Армении для развития страны
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Летняя стажировка в AccessBank
Yelo Bank открыл филиал «28 Мая» в новом концепте
Новое назначение в AccessBank: Вусала Казимова назначена Руководителем Отдела Комплаенс
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?