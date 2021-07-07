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Здравоохранение 07.07.2021 20:42

В странах Средиземноморья наблюдается рост заболевших COVID-19 из-за притока туристов - ВОЗ

В 22 странах средиземноморского региона на протяжении двух месяцев наблюдается рост заболеваемости коронавирусом COVID-19 из-за высокого туристического потока, сообщает региональное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Несмотря на усилия по сдерживанию вируса, в среднем за неделю в регионе регистрируется более высокое количество новых случаев заболевания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заявил региональный директор ВОЗ Ахмед аль Мандхари.

Он отметил, что подобная ситуация сложилась в том числе из-за индийского штамма коронавируса, а также из-за того, что в 13 из 22 стран ограничено распространение вакцин против вируса.

"Это (низкий уровень вакцинации - ИФ) способствует нынешнему всплеску заболеваемости и смертности", - добавил он.

Аль Мандхари подчеркнул, что в регионе по-прежнему не хватает около 500 млн доз вакцин против COVID-19.

По информации западных СМИ, с прошлого года в регионе выявлено более 11 млн заболевших, более 220 тыс. из которых скончались.

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Тэги: ВОЗ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ, КОРОНАВИРУС, РОСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]