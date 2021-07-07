Главы МИД стран Центральной Азии и Афганистана обсудили возможности совместного урегулирования афганского кризиса

Важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса обсудили в среду главы внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Афганистана, сообщает пресс-служба узбекского МИД.
По ее данным, переговоры в виртуальном формате министров иностранных дел Узбекистана, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана состоялись по инициативе Центра Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии.
"На встрече отмечена важность консолидации региональных усилий по мирному урегулированию афганского кризиса, восстановлению экономики страны, соблюдению принципа руководящей роли афганского народа в развитии политического процесса в стране", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, участниками встречи акцентировано внимание на важности совместного противодействия угрозам международного терроризма, выработке странами Центральной Азии действенных шагов в этом направлении.
Стороны заявили о своей поддержке дальнейшего развития и расширения политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между Афганистаном и Центральной Азией. В этом контексте, широкое вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы будет способствовать скорейшему установлению в стране устойчивого и долгосрочного мира
"Констатировано ключевое значение реализации на территории Афганистана, при содействии стран региона, различных инфраструктурных проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах ", - отмечается в сообщении.
Отдельно отмечена значимость предстоящей в этом месяце (15-16 июля - ИФ) в Ташкенте Международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".
Состоялся также обстоятельный обмен мнениями о приоритетных направлениях оказания Афганистану всемерного содействия, в том числе гуманитарной помощи в период пандемии, добавили в МИД.
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