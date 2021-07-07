РТС предлагает Мишустину повысить экспортные пошлины на нефтепродукты

Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с ухудшением ценообразования на рынке моторных топлив, в котором предлагает ряд мер,

в том числе - повышение экспортной пошлины на нефтепродукты. С текстом письма ознакомился "Интерфакс".

РТС в своем письме отмечает, что весь 2021 год АЗС России вынуждены работать в условиях диспаритета оптовых и розничных цен, при котором оптовые цены практически сравниваются с розничными, а в ряде регионов даже превышают их. Так, с середины декабря 2020 года биржевые цены выросли по бензину АИ-92 на 25,6%, по АИ-95 - на 29,7%, по дизельному топливу - на 19,7%. Розничные же цены за этот период выросли в среднем по бензинам на 4,6 - 4,9%, по дизтопливу - на 3%.

"Резкий рост оптовых цен, в разы превысивший уровень текущей инфляции, в условиях ограничения роста розничных цен индексом инфляции привел к длительному периоду работы розничных операторов в убыток, риску банкротства и закрытию независимых сетей. В последнее время сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа независимых АЗС, ликвидные объекты переходят в собственность нефтяных компаний. Есть регионы, где АЗС независимых трейдеров просто закрываются, что приводит к снижению конкуренции, потере рабочих мест и росту социальной напряженности, а также препятствует развитию отрасли", - подчеркивается в письме.

РТС отмечает, что регуляторы принимают меры на топливном рынке (растут производство и отгрузки топлива на внутренний рынок, незначительно увеличены нормативы обязательных продаж на бирже, внесены корректировки в демпфирующий механизм по бензинам и т.д.). Однако этих мер оказалось недостаточно, и ситуация с ценообразованием продолжает ухудшаться.

РТС в числе дальнейших мер полагает необходимым увеличение нормативов биржевых продаж минимум до 15% по бензинам и до 10% по дизельному топливу от объема производства; устранение покупок товара в основную торговую сессию нефтяными компаниями и аффилированными с ними лицами непосредственно или через третьих лиц; исполнение поручения правительства РФ, данное почти два года назад, о субсидирования железнодорожных перевозок топлива на Дальний Восток.

Глава РТС Евгений Аркуша, комментируя "Интерфаксу" предложения союза, отмечает, что в Дальневосточном регионе сложилась самая тяжелая ситуация с ценообразованием: "Там цены на АЗС независимой розницы на 4-5 рублей выше, чем цены ВИНК. Единственный фактор, который может помочь при ценообразовании в ДФО - это субсидирование железнодорожных тарифов при перевозке нефтепродуктов, но эта проблема не решается уже два года. Второй момент, который хотелось бы подчеркнуть, это предложение нефтепродуктов на бирже - оно сейчас снижается, хотя спрос растет. В этой ситуации остро необходимо решить вопрос об увеличении нормативов и, конечно, устранении покупок нефтяными компаниями на бирже в основную сессию прямо или через третьих лиц".

Обращая внимание премьер-министра на общие проблемы топливного рынка, РТС отмечает, что его оптовый сегмент носит олигопольный характер, а оптовые цены на любые виды моторных топлив привязаны к экспортному паритету. Демпфер, обеспечивающий поддержку производителей при поставках топлива на внутренний рынок, в существующем виде не компенсирует в полной мере разницу в ценах внутреннего рынка и экспортного паритета. Рост экспортного паритета приводит к росту оптовых цен существенно выше уровня инфляции, поясняет топливный союз.

"Необходимо отметить, что в принятой конструкции налогового маневра уже заложен ежегодный рост экспортного паритета и, соответственно, рост оптовых цен даже при неизменных ценах внешнего рынка. Считаем, что для осуществления защиты внутреннего рынка от воздействия меняющейся внешней конъюнктуры и обеспечения роста оптовых цен в пределах инфляции на сегодняшний день наиболее действенная мера - повышение экспортных пошлин", - подчеркивает РТС.

Глава РТС, комментируя "Интерфаксу" соответствующее предложение, отметил, что ключевая задача, о которой не единожды говорил президент РФ - необходимость отвязать цены внешнего рынка от внутренних цен РФ. "К сожалению, на сегодняшний день цены внутреннего рынка так или иначе привязаны к экспортному паритету. Это факт. Но в налоговом кодексе РФ автоматически заложен рост экспортного паритета, поскольку запланировано снижение экспортных пошлин и рост акцизов. Мы считаем, что сейчас, чтобы добиться отвязки внешнего рынка от внутреннего, и чтобы добиться снижения оптовых цен, нужно увеличивать экспортные пошлины на нефтепродукты. По аналогии с тем, как это было сделано в металлургической отрасли", - сказал Аркуша.