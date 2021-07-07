Валютные резервы Китая в июне снизились впервые за три месяца - до $3,214 трлн

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне уменьшились впервые за три месяца на фоне укрепления доллара, которое привело к снижению стоимости активов в других валютах.
В результате объем резервов на конец июня составил $3,214 трлн по сравнению с $3,222 трлн в мае, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).
Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали более значительное сокращение резервов в прошлом месяце - на $22 млрд.
Снижение валютных резервов обусловлено обесценением недолларовых активов из-за повышения курса доллара США, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) Китая.
Представитель SAFE Ван Чуньин заявила, что улучшение ситуации в китайской экономике может способствовать стабилизации валютных резервов страны.
Запасы золота в стоимостном выражении в КНР в июне сократились до $110,45 млрд по сравнению со $119,02 млрд месяцем ранее, сообщил НБК.
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