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Дальнее зарубежье 07.07.2021 21:44

Валютные резервы Китая в июне снизились впервые за три месяца - до $3,214 трлн

Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, в июне уменьшились впервые за три месяца на фоне укрепления доллара, которое привело к снижению стоимости активов в других валютах.

В результате объем резервов на конец июня составил $3,214 трлн по сравнению с $3,222 трлн в мае, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали более значительное сокращение резервов в прошлом месяце - на $22 млрд.

Снижение валютных резервов обусловлено обесценением недолларовых активов из-за повышения курса доллара США, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE) Китая.

Представитель SAFE Ван Чуньин заявила, что улучшение ситуации в китайской экономике может способствовать стабилизации валютных резервов страны.

Запасы золота в стоимостном выражении в КНР в июне сократились до $110,45 млрд по сравнению со $119,02 млрд месяцем ранее, сообщил НБК.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]