Британская финтех-компания Wise оценена в 8 млрд фунтов на дебютных торгах в рамках прямого листинга

Акции британской финтех-компании Wise Plc дорожают в ходе дебютных торгов после прямого листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Торги открылись в среду на уровне 800 пенсов за акцию, что соответствует капитализации Wise около 8 млрд фунтов стерлингов ($11 млрд). По данным на 17:40, их стоимость составляет 842 пенса.

Инвесторы рассчитывали на оценку Wise в $6-7 млрд в рамках прямого листинга, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Wise, ранее называвшаяся TransferWise, стремится сделать трансграничные платежи более простыми и менее дорогими. Компания была основана в 2011 году двумя выходцами из Эстонии - Тааветом Хинрикусом и Кристо Каарманном, которые были недовольны высокой комиссией за перевод денег из Великобритании на их родину. В настоящее время Wise имеет более 10 млн клиентов.

Выручка компании в минувшем финансовом году выросла почти на 40%, до 421 млн фунтов, доналоговая прибыль увеличилась почти вдвое, до 41 млн фунтов.

Wise отказалась от традиционного IPO в пользу процедуры прямого листинга, в рамках которого, по данным Bloomberg, ее акционеры разместили не менее 2,4% акций компании. В отличие от IPO, оценка компании в рамках прямого листинга определяется в ходе дебютных торгов на основе спроса инвесторов.

Для LSE это первый прямой листинг крупной технологической компании и рекордный по объему.