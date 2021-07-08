Британская финтех-компания Wise оценена в 8 млрд фунтов на дебютных торгах в рамках прямого листинга

Акции британской финтех-компании Wise Plc дорожают в ходе дебютных торгов после прямого листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).
Торги открылись в среду на уровне 800 пенсов за акцию, что соответствует капитализации Wise около 8 млрд фунтов стерлингов ($11 млрд). По данным на 17:40, их стоимость составляет 842 пенса.
Инвесторы рассчитывали на оценку Wise в $6-7 млрд в рамках прямого листинга, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Wise, ранее называвшаяся TransferWise, стремится сделать трансграничные платежи более простыми и менее дорогими. Компания была основана в 2011 году двумя выходцами из Эстонии - Тааветом Хинрикусом и Кристо Каарманном, которые были недовольны высокой комиссией за перевод денег из Великобритании на их родину. В настоящее время Wise имеет более 10 млн клиентов.
Выручка компании в минувшем финансовом году выросла почти на 40%, до 421 млн фунтов, доналоговая прибыль увеличилась почти вдвое, до 41 млн фунтов.
Wise отказалась от традиционного IPO в пользу процедуры прямого листинга, в рамках которого, по данным Bloomberg, ее акционеры разместили не менее 2,4% акций компании. В отличие от IPO, оценка компании в рамках прямого листинга определяется в ходе дебютных торгов на основе спроса инвесторов.
Для LSE это первый прямой листинг крупной технологической компании и рекордный по объему.
Глава Минобороны Украины рассчитывает получить в 2022 году «москитный флот»
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
В Азербайджане созданы новые экономические районы - указ президента
Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн
Англия вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию в дополнительное время
ВОЗ призывает к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Байден продлил введенные Трампом санкции по Гонконгу еще на год
Режим ЧС может быть введен в Токио на время проведения Олимпиады
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Летняя стажировка в AccessBank
Yelo Bank открыл филиал «28 Мая» в новом концепте
Новое назначение в AccessBank: Вусала Казимова назначена Руководителем Отдела Комплаенс
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?