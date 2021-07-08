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Финансы 08.07.2021 00:25

Британская финтех-компания Wise оценена в 8 млрд фунтов на дебютных торгах в рамках прямого листинга

Акции британской финтех-компании Wise Plc дорожают в ходе дебютных торгов после прямого листинга на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Торги открылись в среду на уровне 800 пенсов за акцию, что соответствует капитализации Wise около 8 млрд фунтов стерлингов ($11 млрд). По данным на 17:40, их стоимость составляет 842 пенса.

Инвесторы рассчитывали на оценку Wise в $6-7 млрд в рамках прямого листинга, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Wise, ранее называвшаяся TransferWise, стремится сделать трансграничные платежи более простыми и менее дорогими. Компания была основана в 2011 году двумя выходцами из Эстонии - Тааветом Хинрикусом и Кристо Каарманном, которые были недовольны высокой комиссией за перевод денег из Великобритании на их родину. В настоящее время Wise имеет более 10 млн клиентов.

Выручка компании в минувшем финансовом году выросла почти на 40%, до 421 млн фунтов, доналоговая прибыль увеличилась почти вдвое, до 41 млн фунтов.

Wise отказалась от традиционного IPO в пользу процедуры прямого листинга, в рамках которого, по данным Bloomberg, ее акционеры разместили не менее 2,4% акций компании. В отличие от IPO, оценка компании в рамках прямого листинга определяется в ходе дебютных торгов на основе спроса инвесторов.

Для LSE это первый прямой листинг крупной технологической компании и рекордный по объему.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФИНАНСЫ, СТАРТАП, ЛИСТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]