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Оборона 07.07.2021 21:36

Глава Минобороны Украины рассчитывает получить в 2022 году «москитный флот»

Украина не позже чем в 2022 году получит флот из небольших кораблей с боевыми возможностями, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

"Очень скоро, я думаю, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью от Соединенных Штатов, Соединенного Королевства, несколько маленьких кораблей, "москитный флот", но с реальными боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, современным электронным оружием, которое позволит нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - сказал Таран на конференции по вопросам реформ на Украине в Вильнюсе в среду.

При этом министр считает, что этого недостаточно. "Мы работаем над созданием больших способностей. В этом году я подписал приказ о приобретении для флота новых систем противокорабельных ракет, которые будут расположены на берегу. Мы думаем о том, какой тип противокорабельных ракет мы приобретем и откуда, чтобы установить на корвет, который мы строим в Турции", - отметил Таран.

Также министр рассказал о попытках развить возможности с ударными вертолетами. "Мы делаем новые лопасти для наших ударных вертолетов, и они также получат новые противокорабельные ракеты, которые могут быть использованы против врага", - пояснил Таран.

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Тэги: УКРАИНА, ФЛОТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]