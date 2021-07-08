Международные валютные резервы Грузии в I полугодии выросли на 0,2%

Международные валютные резервы Грузии за январь-июнь 2021 года увеличились на 0,2% - до $3 млрд 918,4 млн, говорится в сообщении Национального банка республики.

По информации центробанка, во втором квартале валютные резервы страны сократились на 4,5%, в том числе в июне - на 5,7%. За год (с конца июня 2020 года по конец июня 2021 года) они выросли на 8,4%.

Резервы в иностранной валюте на конец первого полугодия текущего года составили $3 млрд 712,4 млн, что на 0,3% больше, чем на начало года, специальные права заимствования (SDR) - $207,2 млн (снижение на 2,6%).

В соответствии с обновленными в начале июля этого года "Основными экономическими и финансовыми индикаторами Грузии", международные валютные резервы страны к концу 2021 года планируются в объеме $4 млрд 223,4 млн, или 23,9% прогнозируемого ВВП ($17 млрд 653,7 млн) против ранее ожидавшихся $3 млрд 440,5 млн (21,2% ВВП).

Как сообщалось, в 2020 году международные валютные резервы Грузии выросли на 11,5% - до $3 млрд 910,6 млн (24,6% ВВП).