Международные валютные резервы Грузии в I полугодии выросли на 0,2%

Международные валютные резервы Грузии за январь-июнь 2021 года увеличились на 0,2% - до $3 млрд 918,4 млн, говорится в сообщении Национального банка республики.
По информации центробанка, во втором квартале валютные резервы страны сократились на 4,5%, в том числе в июне - на 5,7%. За год (с конца июня 2020 года по конец июня 2021 года) они выросли на 8,4%.
Резервы в иностранной валюте на конец первого полугодия текущего года составили $3 млрд 712,4 млн, что на 0,3% больше, чем на начало года, специальные права заимствования (SDR) - $207,2 млн (снижение на 2,6%).
В соответствии с обновленными в начале июля этого года "Основными экономическими и финансовыми индикаторами Грузии", международные валютные резервы страны к концу 2021 года планируются в объеме $4 млрд 223,4 млн, или 23,9% прогнозируемого ВВП ($17 млрд 653,7 млн) против ранее ожидавшихся $3 млрд 440,5 млн (21,2% ВВП).
Как сообщалось, в 2020 году международные валютные резервы Грузии выросли на 11,5% - до $3 млрд 910,6 млн (24,6% ВВП).
Глава Минобороны Украины рассчитывает получить в 2022 году «москитный флот»
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
В Азербайджане созданы новые экономические районы - указ президента
Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн
Англия вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию в дополнительное время
ВОЗ призывает к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Байден продлил введенные Трампом санкции по Гонконгу еще на год
Режим ЧС может быть введен в Токио на время проведения Олимпиады
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Летняя стажировка в AccessBank
Yelo Bank открыл филиал «28 Мая» в новом концепте
Новое назначение в AccessBank: Вусала Казимова назначена Руководителем Отдела Комплаенс
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?