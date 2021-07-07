ОАЭ, вызвавшие противостояние в ОПЕК+, хотят монетизировать нефтяные запасы

За противостоянием внутри ОПЕК+ по поводу увеличения добычи нефти с августа стоит ключевой член картеля с новой стратегией: продавать как можно больше нефти до того, как спрос на нее иссякнет, пишет Dow Jones.

Со ссылкой на неназванных официальных лиц ОАЭ издание пишет, что стратегия страны представляет собой одно из крупнейших изменений в нефтяной политике крупного ближневосточного государства. В течение многих лет правительства нефтедобывающих стран региона заявляли, что не беспокоятся о поиске покупателей нефти в долгосрочной перспективе. ОАЭ, которые обладают одними из крупнейших неразработанных нефтяных запасов в мире, отходят от этой традиции.

"Пришло время максимизировать стоимость углеводородных ресурсов страны, пока они имеют ценность. Целью инвестиций (в нефтяную отрасль - ИФ) является получение доходов для диверсификации экономики - как для инвестиций в новые источники энергии, так и, что важно, в новые потоки доходов", - сказал собеседник издания, озвучивший стратегию ОАЭ.

Страна не обеспокоена внезапным падением спроса и надеется, что покупатели на ее нефть будут в течение десятилетий. Однако люди, знакомые с новым подходом, говорят, что ОАЭ хотят добыть и продать как можно больше нефти сейчас, пока спрос и цены высоки. Эти доходы помогут стране уйти от нефтяной зависимости.

"Доля рынка является здесь ключевым фактором", - сказал высокопоставленный представитель нефтяной отрасли ОАЭ. "Мы хотим большей доли рынка, чтобы максимально монетизировать наши резервы, особенно когда мы потратили миллиарды на их разработку", - приводит Dow Jones его слова.

Представители министерства энергетики ОАЭ и правительства Абу-Даби не ответили на запросы о комментариях.

Как сообщалось, ОАЭ фактически заблокировали решение об увеличении нефтедобычи с августа, потребовав изменить для себя базу снижения добычи с 3,2 до 3,8 млн б/с, как минимум, в случае продления сделки после апреля 2022 года на весь следующий год.