В Азербайджане зафиксирован прирост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 127 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 336,684 тыс., сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 78 случаях заражения.

За сутки зафиксирован 1 случай смерти от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 979 человек.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,567 тыс. (+54 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 138 человек.

Азербайджанские медики за сутки провели 10 025 теста на коронавирус против 9 952 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 813,017 тыс. тестов на COVID-19.

Э.Шафиев