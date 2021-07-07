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Здравоохранение 07.07.2021 20:00

В Азербайджане от COVID-19 полностью привито 1,5 млн человек

В Азербайджане более 1,5 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский Оперштаб.

По данным на 7 июля, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 396,007 тыс. человек, две дозы - 1 млн 514,617 тыс. человек.

Общее число сделанных доз составляет 3 млн 910,624 тыс.

Население Азербайджана на 1 мая 2021 года составляло 10 млн 133,078 тыс. человек. Таким образом, полностью привито 15% населения.

Вакцинация в Азербайджане началась с 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Sputnik V" и Pfizer.

Э.Шафиев

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]