Цена Brent опустилась ниже $73 за баррель

Цены на нефть опускаются в среду, инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года.
"Рынок остается в состоянии огромной неопределенности, не понимая, какими будут последствия разногласий в ОПЕК+ для будущих объемов производства нефти, - отмечает аналитик Oanda Corp. Эдвард Мойя. - Растущий спрос требует увеличения добычи".
Переговоры министров стран ОПЕК+ относительно уровней добычи нефти с августа зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:30 составляет $72,96 за баррель, что на $1,57 (2,11%) ниже цены на закрытие рынка во вторник.
Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени торгуются на уровне $71,58 за баррель, что на $1,79 (2,44%) ниже их стоимости по итогам предыдущих торгов.
С начала текущего года цены на нефть выросли более чем на 50%, поскольку спрос увеличивается, в то время как страны ОПЕК+ продолжают ограничивать добычу. Инвесторы при этом сомневаются как в будущем сделки ОПЕК+, так и в перспективах спроса на нефть, учитывая быстрое распространение новых штаммов коронавируса, пишет Bloomberg.
Аналитики JPMorgan Chase ожидают, что страны ОПЕК+ договорятся о ежемесячном увеличении добычи нефти с августа и до конца года на 400 тыс. баррелей в ближайшие недели.
При этом у экспертов есть опасения, что из-за разногласий Саудовской Аравии и ОАЭ страны ОПЕК+ могут начать наращивать добычу в одностороннем порядке, что может обвалить нефтяной рынок.
"Здесь есть потенциал для ценовой войны, однако все стороны будут пытаться избежать ее", - отмечают в ING Group.
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