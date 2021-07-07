Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г до $69/барр., в 2022г - до $67/барр

Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent на 2021г до $68,8 с $65,2/барр., следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации ведомства (EIA).
Прогноз цены Brent на 2022 год был повышен с $60/барр. до $67/барр.
Глава Минобороны Украины рассчитывает получить в 2022 году «москитный флот»
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
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В Азербайджане от COVID-19 полностью привито 1,5 млн человек
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