Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г до $69/барр., в 2022г - до $67/барр

Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent на 2021г до $68,8 с $65,2/барр., следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации ведомства (EIA).

Прогноз цены Brent на 2022 год был повышен с $60/барр. до $67/барр.