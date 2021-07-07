Пашинян рассчитывает на встрече с Путиным сверить часы о ситуации на границе с Азербайджаном

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил о нестабильной обстановке на границе с Азербайджаном.

"Не очень стабильно на границе Армении и Азербайджана. По этому поводу мы неоднократно разговаривали. Здесь мы имеем очаг постоянного беспокойства в течение уже двух месяцев. Надеюсь, по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы", - сказал Пашинян.