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Регион 07.07.2021 20:49

Пашинян рассчитывает на встрече с Путиным сверить часы о ситуации на границе с Азербайджаном

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве заявил о нестабильной обстановке на границе с Азербайджаном.

"Не очень стабильно на границе Армении и Азербайджана. По этому поводу мы неоднократно разговаривали. Здесь мы имеем очаг постоянного беспокойства в течение уже двух месяцев. Надеюсь, по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы", - сказал Пашинян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]