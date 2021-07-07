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СНГ 07.07.2021 21:02

Путин заявил о важности оказанного Пашиняну на выборах доверия со стороны граждан Армении для развития страны

Президент РФ Владимир Путин отметил, что доверие, которое на выборах оказали граждане Армении исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, - это важнейшее условие для дальнейшего развития страны.

"Я рад возможности встретиться с вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес. И, конечно, хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов", - сказал Путин на встрече с Пашиняном в Кремле.

Президент РФ отметил, что это важно для всех. "Прежде всего, конечно, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать, а для этого самое важное - иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показано по результатам выборов", - сказал Путин.

Российский президент добавил: "И это очень важно. На самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, вообще важнейшее условие для дальнейшего развития".

Он выразил надежду, что в ходе встречи в формальной и неформальной обстановке - на рабочем обеде удастся обсудить все вопросы, которые были на повестке в последнее время и требуют решения.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]