Путин заявил о важности оказанного Пашиняну на выборах доверия со стороны граждан Армении для развития страны

Президент РФ Владимир Путин отметил, что доверие, которое на выборах оказали граждане Армении исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, - это важнейшее условие для дальнейшего развития страны.
"Я рад возможности встретиться с вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес. И, конечно, хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов", - сказал Путин на встрече с Пашиняном в Кремле.
Президент РФ отметил, что это важно для всех. "Прежде всего, конечно, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать, а для этого самое важное - иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показано по результатам выборов", - сказал Путин.
Российский президент добавил: "И это очень важно. На самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, вообще важнейшее условие для дальнейшего развития".
Он выразил надежду, что в ходе встречи в формальной и неформальной обстановке - на рабочем обеде удастся обсудить все вопросы, которые были на повестке в последнее время и требуют решения.
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