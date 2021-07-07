Путин заявил о важности оказанного Пашиняну на выборах доверия со стороны граждан Армении для развития страны

Президент РФ Владимир Путин отметил, что доверие, которое на выборах оказали граждане Армении исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну, - это важнейшее условие для дальнейшего развития страны.

"Я рад возможности встретиться с вами, поговорить по всем вопросам, которые представляют для нас интерес. И, конечно, хочу еще раз, уже лично, поздравить вас с результатами выборов", - сказал Путин на встрече с Пашиняном в Кремле.

Президент РФ отметил, что это важно для всех. "Прежде всего, конечно, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать, а для этого самое важное - иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показано по результатам выборов", - сказал Путин.

Российский президент добавил: "И это очень важно. На самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, вообще важнейшее условие для дальнейшего развития".

Он выразил надежду, что в ходе встречи в формальной и неформальной обстановке - на рабочем обеде удастся обсудить все вопросы, которые были на повестке в последнее время и требуют решения.