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Дальнее зарубежье 07.07.2021 21:16

В Гаити после убийства президента объявили военное положение и закрыли границы

В Гаити в среду объявили военное положение и закрыли границы после нападения на президента Жовенеля Моиза, в результате которого он погиб, сообщает CNN.

"Исполняющий обязанности премьера Клод Джозеф объявил военное положение в Гаити в ходе обращения к гражданам, заявив, что не хочет, чтобы страна погрузилась в хаос после убийства президента Жовенеля Моиза", - передает канал.

По его данным, решение было принято на экстренном заседании совета министров Гаити в среду.

Это решение дает властям возможность закрыть границы, наделить полицию и военных дополнительными полномочиями по обеспечению соблюдения закона.

При нападении в резиденции была ранена супруга президента Мартин Моиз. Некоторые западные СМИ сообщали о ее кончине, однако по последним данным СМИ, в частности Dominican Today, она госпитализирована с ранением, но жива. По словам руководителя по коммуникациям в посольстве Доминиканской Республики Хосе Луиса Сото, медики оценивают ее состояние, чтобы понять, можно ли транспортировать ее на лечение в США или в Доминиканскую Республику.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. Их до сих пор не задержали. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

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Тэги: ГАИТИ, ПОЛОЖЕНИЕ, ГРАНИЦЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]