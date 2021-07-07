Мелинда Гейтс покинет BMG, если после развода с Биллом Гейтсом не сможет сработаться с экс-супругом

Мелинда Гейтс может покинуть пост со-руководителя благотворительной организации Bill & Melinda Gates Foundation (BMG), а также выйти из числа ее попечителей, если она или Билл Гейтс через два года после их развода решат, что не могут работать вместе, заявил главный исполнительный директор BMG Марк Сузман.
По его словам, частная договоренность об этом является одним из условий развода Гейтсов.
В этом случае Мелинда получит от Билла средства для реализации ее собственных филантропических инициатив, отметил Сузман.
Неожиданное объявление Билла и Мелинды Гейтс в мае этого года о разводе после 27 лет брака вызвало множество опасений относительно дальнейшей судьбы организации. BMG решила прояснить ситуацию, поскольку намерена расширить круг своих попечителей, заявил Сузман в интервью газете The Wall Street Journal.
Американский миллиардер Уоррен Баффет объявил о выходе из числа попечителей BMG в июне этого года, после чего Билл и Мелинда остались единственными попечителями своей организации, а также ее со-руководителями.
В среду Gates Foundation объявила, что они добавили $15 млрд к ресурсам организации, составлявшим $49,9 млрд - это стало их самым существенным разовым вкладом с 2000 года. Дополнительные ресурсы будут направлены на финансирование грантов на исследования в области инфекционных болезней, а также изучение вопросов гендерного равенства и образовательные инициативы в США.
Расширение круга попечителей BMG привнесет различные взгляды и опыт в благотворительную организацию, работа которой "изменилась и направлена на наиболее сложные и срочные проблемы, с которыми сталкивается мир", заявил Сузман.
По его словам, раскрытие организацией информации о том, что может привести к уходу из нее Мелинды Гейтс, не означает, что она готовится покинуть BMG.
"Билл и Мелинда как по отдельности, так и вместе, заверили меня, что намерены продолжать работать в качестве со-руководителей организации долгое время", - отметил он.
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