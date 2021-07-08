Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0105 RUR   0.0229 GBR   2.3469 TRY   0.1958

Цена на нефть

07.07 $/bbl   WTI 72.20 -1.17 Brent 73.43 -1.10

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 08.07.2021 02:07

ВОЗ призывает к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

Правительства стран в случаях полной отмены ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, должны проявлять особую осторожность, заявили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, власти в подобных случаях должны быть "чрезвычайно аккуратны".

"Каждая страна имеет право снять ограничения тем или иным образом", - сказал он, комментируя решение Великобритании снять все ограничения, несмотря на рост заболеваемости COVID-19.

"Но распространение (вируса - ИФ) будет увеличиваться, когда вы снимаете ограничения" - предупредил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВОЗ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


Похожие новости


Число заражений COVID-19 в европейском регионе вновь растет, есть угроза "новой волны" - ВОЗ Штамм коронавируса «Дельта» вдвое заразнее обычного - ВОЗ В КНДР на COVID-19 протестировали 30 тыс. человек ни одного случая заражения не выявлено - ВОЗ Глава ВОЗ не исключил, что пандемия могла начаться в результате утечки вируса из лаборатории Уровень вакцинации в Европе недостаточен для предотвращения повторной вспышки COVID-19 - ВОЗ Лидеры G7 призовут ВОЗ к проведению нового расследования происхождения COVID-19

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]