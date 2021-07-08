ВОЗ призывает к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений

Правительства стран в случаях полной отмены ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, должны проявлять особую осторожность, заявили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, власти в подобных случаях должны быть "чрезвычайно аккуратны".
"Каждая страна имеет право снять ограничения тем или иным образом", - сказал он, комментируя решение Великобритании снять все ограничения, несмотря на рост заболеваемости COVID-19.
"Но распространение (вируса - ИФ) будет увеличиваться, когда вы снимаете ограничения" - предупредил он.
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