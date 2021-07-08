РФ и США проведут консультации по стратегической стабильности в Европе в ближайшие недели - российский посол

Консультации Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности состоятся в Европе в ближайшие несколько недель, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью Bloomberg TV.
"Скоро, в ближайшие недели, в Европе будет раунд консультаций между высокопоставленными официальными лицами США и России по этому вопросу", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о продолжении переговоров между сторонами.
В конце июня Дженнифер Псаки заявляла, что диалог между Россией и США по стратегической стабильности будет продолжен на министерском и более низком уровнях в будущие недели.
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