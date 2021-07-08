Англия вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию в дополнительное время

Футболисты сборной Англии одержали победу над соперниками из Дании в матче 1/2 финала чемпионата Европы.
Матч проходил на лондонском стадионе "Уэмбли" и завершился с результатом 2:1 в пользу Англии. Соперники закончили основное время с результатом 1:1, в дополнительное время сильнее оказались англичане.
Дания повела в счете после гола Миккеля Дамсгора, который забил прямым ударом со штрафного на 30-й минуте. На 39-й минуте сборная Англии сравняла счет после автогола капитана датской команды Симона Кьера. На 104-й минуте вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар Гарри Кейна с пенальти, однако Кейн оказался первым на добивании и поразил ворота датчан, что и позволило сборной Англии одержать победу.
Гол Дамсгора стал первым, который Англия пропустила на текущем розыгрыше турнира.
В финальном матче англичане сыграют против сборной Италии, матч также пройдет на "Уэмбли" и состоится 11 июля.
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