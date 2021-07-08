Саудовский министр не исключает, что ОПЕК+ может вернуться к обсуждению роста добычи только в августе

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман не исключил, что ОПЕК+ в августе проведет следующее обсуждение темы наращивания добычи нефти.
"Да, такое может быть", - сказал он в интервью CNBC, отвечая на вопрос о том, правильно ли ожидать возвращения к данной теме в августе 2021 года.
При этом, по словам министра у участников ОПЕК+ "есть полная заинтересованность в том, чтобы поставить дополнительные баррели на рынок, причем - чем быстрее, тем лучше".
При этом он подчеркнул, что решения ОПЕК+ по наращиванию добычи должны быть взвешенными. "Нам не следует с этим перестараться. Если мы ничего не сделаем, то поступим неосторожно. А если перестараемся, то это - тоже неосторожность", - заявил собеседник CNBC.
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