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ТЭК 08.07.2021 09:01

Саудовский министр не исключает, что ОПЕК+ может вернуться к обсуждению роста добычи только в августе

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман не исключил, что ОПЕК+ в августе проведет следующее обсуждение темы наращивания добычи нефти.

"Да, такое может быть", - сказал он в интервью CNBC, отвечая на вопрос о том, правильно ли ожидать возвращения к данной теме в августе 2021 года.

При этом, по словам министра у участников ОПЕК+ "есть полная заинтересованность в том, чтобы поставить дополнительные баррели на рынок, причем - чем быстрее, тем лучше".

При этом он подчеркнул, что решения ОПЕК+ по наращиванию добычи должны быть взвешенными. "Нам не следует с этим перестараться. Если мы ничего не сделаем, то поступим неосторожно. А если перестараемся, то это - тоже неосторожность", - заявил собеседник CNBC.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, МИНИСТР, ОПЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]