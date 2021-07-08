Лавров: Россия не исключает попыток Запада расшатать перед парламентскими выборами ситуацию в стране

Россия не исключает попыток со стороны Запада дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии намеченных на осень парламентских выборов, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Можно предположить, что накануне грядущих выборов в Государственную думу будут новые попытки расшатать, дестабилизировать ситуацию, спровоцировать протестные выступления, желательно насильственные, как Запад любит это делать", - сказал он, выступая с лекцией на тему "Международная деятельность России для развития российских регионов" в Дальневосточном федеральном университете.

"Ну и, наверное, потом будет развёрнута кампания по непризнанию итогов наших выборов, такие планы есть, они нам известны. Но ориентироваться будем прежде всего на мнение, позицию нашего народа, он сам в состоянии оценить действия власти и высказать своё мнение, как он хочет дальше развивать свою страну", - подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что Россия практически ежедневно видит попытки повлиять на ее внутреннюю политику и для этих целей Запад использует широкий "набор инструментов". В их числе - военные провокации, нелегитимные экономические санкции и масштабные информационные атаки.

Лавров включен в общефедеральную часть списка "Единой России" на предстоящих выборах в Госдуму РФ. Он отметил, что "счел честью для себя" предложение президента войти в "федеральную пятерку".

Министр подчеркнул, что МИД активно сотрудничает с "Единой Россией", как и с другими парламентскими партиями.

""Единая Россия" как ведущая партия в решающей степени играет роль кодификации важнейших внешнеполитических решений, и в плане обеспечения ратификации тех договоров, которые президент и министры подписывают с зарубежными партнерами, и в плане формулирования основ нашей внешней политики, закрепления законодательного тех доктринальных документов, которые подписывает и одобряет президент в сфере внешней политики, национальной стратегии безопасности и военного строительства", - сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что "сейчас, когда нас очень хотят заставить пойти на некие уступки, отказаться от своих принципов, и, как выражается Запад, "изменить свое поведение", вести себя хорошо, как в школе нас учили, важно мобилизовать все ресурсы общества, все государственные структуры, включая дипломатию, и деятельность парламентариев, и деятельность основных партий, в первую очередь "Единой России"".