Начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиса были ликвидированы, еще двоих задержали.

Он, выступая по государственному телевидению, назвал убитых "наемниками" и заявил: "Четверо из них убиты, еще двое задержаны, и их допрашивают".

Ранее министр связи страны Франц Экзантус сообщил, что предполагаемые убийцы президента задержаны.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза были схвачены национальной полицией ...", - написал Экзантус в своем твиттере, не уточнив количество подозреваемых.

Как сообщалось, в ночь на среду президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

В среду в Гаити было объявлено военное положение, были закрыты границы, решение об этом было принято на экстренном заседании совета министров страны в среду.

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Джозеф заявил, что полиция и военные контролируют безопасность в стране. В интервью агентству Associated Press он призвал к международному расследованию убийства.