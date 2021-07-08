Начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиса были ликвидированы, еще двоих задержали.
Он, выступая по государственному телевидению, назвал убитых "наемниками" и заявил: "Четверо из них убиты, еще двое задержаны, и их допрашивают".
Ранее министр связи страны Франц Экзантус сообщил, что предполагаемые убийцы президента задержаны.
"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза были схвачены национальной полицией ...", - написал Экзантус в своем твиттере, не уточнив количество подозреваемых.
Как сообщалось, в ночь на среду президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках.
Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.
В среду в Гаити было объявлено военное положение, были закрыты границы, решение об этом было принято на экстренном заседании совета министров страны в среду.
Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Джозеф заявил, что полиция и военные контролируют безопасность в стране. В интервью агентству Associated Press он призвал к международному расследованию убийства.
Глава Минобороны Украины рассчитывает получить в 2022 году «москитный флот»
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
В Азербайджане созданы новые экономические районы - указ президента
Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $73,3 за баррель
Манат укрепился к евро и рублю
Саудовский министр не исключает, что ОПЕК+ может вернуться к обсуждению роста добычи только в августе
Число заражений COVID-19 в мире превысило 185 млн
Англия вышла в финал Евро-2020, обыграв Данию в дополнительное время
ВОЗ призывает к особой осторожности страны, идущие на полное снятие антиковидных ограничений
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Летняя стажировка в AccessBank
Yelo Bank открыл филиал «28 Мая» в новом концепте
Новое назначение в AccessBank: Вусала Казимова назначена Руководителем Отдела Комплаенс
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?