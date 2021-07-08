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Дальнее зарубежье 08.07.2021 10:07

Шеф полиции Гаити сообщил о ликвидации четырех и задержании двух "наемников", участвовавших в убийстве президента страны - СМИ

Начальник полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что четверо подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиса были ликвидированы, еще двоих задержали.

Он, выступая по государственному телевидению, назвал убитых "наемниками" и заявил: "Четверо из них убиты, еще двое задержаны, и их допрашивают".

Ранее министр связи страны Франц Экзантус сообщил, что предполагаемые убийцы президента задержаны.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза были схвачены национальной полицией ...", - написал Экзантус в своем твиттере, не уточнив количество подозреваемых.

Как сообщалось, в ночь на среду президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

В среду в Гаити было объявлено военное положение, были закрыты границы, решение об этом было принято на экстренном заседании совета министров страны в среду.

Исполняющий обязанности премьера Гаити Клод Джозеф заявил, что полиция и военные контролируют безопасность в стране. В интервью агентству Associated Press он призвал к международному расследованию убийства.

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Тэги: ГАИТИ, УБИЙСТВО, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]