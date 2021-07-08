Цены на нефть продолжают снижаться, Brent подешевела до $73,3 за баррель

Цены на нефть продолжают опускаться в четверг после существенного снижения накануне.
Внимание рынка направлено на данные о запасах в США, на этой неделе они будут опубликованы на день позже, чем обычно, поскольку понедельник в Штатах был выходным.
Инвесторы по-прежнему ждут сигналов от стран ОПЕК+, которые пока так и не пришли к соглашению относительно уровней добычи с августа текущего года. Переговоры министров стран ОПЕК+, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в четверг составляет $73,3 за баррель, что на $0,13 (0,18%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,1 (1,5%) - до $73,43 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,96 за баррель, что на $0,24 (0,33%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,17 (1,6%) - до $72,2 за баррель.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные в среду, показали снижение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, на 7,983 млн баррелей. Падение отмечено седьмую неделю подряд.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что доклад министерства энергетики покажет сокращение недельных запасов нефти на 6,2 млн баррелей.
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