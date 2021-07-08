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Дальнее зарубежье 08.07.2021 10:15

Мощный взрыв прогремел в районе порта в Дубае

В Дубае в среду вечером произошел сильный взрыв, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на очевидцев.

По данным источников телеканала "Аль-Арабийя", взрыв прогремел в районе порта Джабаль-Али.

Согласно одной из версий, взрыв произошел на борту нефтяного танкера. Очевидцы публикуют в соцсетях видеоролики, на которых, по их словам, запечатлен момент взрыва: видно, как на фоне ночного неба образовывается огромный огненный шар.

Власти Дубая, со своей стороны, сообщили в твиттере, что пожарные тушат огонь в порту - на борту судна. Данных о пострадавших пока не поступало.

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Тэги: ОАЭ, ДУБАЙ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]