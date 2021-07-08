Похищенный турецкими спецслужбами в Киргизии Орхан Инанды не отказался от гражданства Турции - ГУВД Бишкека

Правоохранительные органы Киргизии выясняют законность получения Орханом Инанды, похищенным и доставленным в Турцию, паспорта гражданина Киргизии, сообщает в четверг пресс-служба ГУВД Бишкека.

"В ходе досудебного производства установлено, что Орхан Инанды, имея паспорт гражданина Турции, 28 июня 2012 года получил ID-карту Киргизии и 25 декабря 2012 года загранпаспорт. Соответствующими службами начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Киргизии", - сообщили в ГУВД.

По информации пресс-службы, Инанды, имея паспорт гражданина Киргизии, пользовался паспортом Турции, действительным до 23 сентября 2024 года, и 27 раз пересекал государственную границу Киргизии, вылетая в Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Россию, Турцию и Индию в 2014-2018 годы.

"Установлено, что с 2018 года Инанды девять раз использовал киргизский паспорт, вылетая в Россию, Казахстан и Индию. Таким образом, он имел паспорта Киргизии и Турции. От турецкого гражданства он не отказывался", - отметили в ГУВД Бишкека.

Власти Турции в общении с киргизскими дипломатами, требующими возвращения Инанды, постоянно подчеркивают, что он является турецким гражданином.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении заявил, что Инанды, которого он назвал главарем террористической организации FETO в Центральной Азии, был доставлен в Турцию спецслужбами страны.

Именно эту организацию Анкара обвиняет в попытке устроить государственный переворот в 2016 году, а самого Инанды считают сторонником проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюллена.

2 июня киргизские СМИ сообщили, что родственники Инанды обратились в милицию с заявлением о его пропаже. МВД Киргизии распространило ориентировку после того, как пустой автомобиль учредителя сети лицеев "Себат" был обнаружен на улице Малдыбаева в Бишкеке.

В этот же день президент Киргизии Садыр Жапаров поручил силовикам установить местонахождение Инанды.

Глава государства поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия и подключить дополнительные силы для поиска гражданина Киргизии.

Начиная со 2 июня сторонники Инанды ежедневно выходили на митинг в Бишкеке с требованием к властям страны найти основателя сети школ "Себат". Акции были организованы как у Дома правительства, где также расположен офис президента, так и у посольства Турции в Бишкеке.