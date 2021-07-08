Похищенный турецкими спецслужбами в Киргизии Орхан Инанды не отказался от гражданства Турции - ГУВД Бишкека

Правоохранительные органы Киргизии выясняют законность получения Орханом Инанды, похищенным и доставленным в Турцию, паспорта гражданина Киргизии, сообщает в четверг пресс-служба ГУВД Бишкека.
"В ходе досудебного производства установлено, что Орхан Инанды, имея паспорт гражданина Турции, 28 июня 2012 года получил ID-карту Киргизии и 25 декабря 2012 года загранпаспорт. Соответствующими службами начато расследование по факту законности получения Орханом Инанды паспорта Киргизии", - сообщили в ГУВД.
По информации пресс-службы, Инанды, имея паспорт гражданина Киргизии, пользовался паспортом Турции, действительным до 23 сентября 2024 года, и 27 раз пересекал государственную границу Киргизии, вылетая в Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Россию, Турцию и Индию в 2014-2018 годы.
"Установлено, что с 2018 года Инанды девять раз использовал киргизский паспорт, вылетая в Россию, Казахстан и Индию. Таким образом, он имел паспорта Киргизии и Турции. От турецкого гражданства он не отказывался", - отметили в ГУВД Бишкека.
Власти Турции в общении с киргизскими дипломатами, требующими возвращения Инанды, постоянно подчеркивают, что он является турецким гражданином.
В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении заявил, что Инанды, которого он назвал главарем террористической организации FETO в Центральной Азии, был доставлен в Турцию спецслужбами страны.
Именно эту организацию Анкара обвиняет в попытке устроить государственный переворот в 2016 году, а самого Инанды считают сторонником проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюллена.
2 июня киргизские СМИ сообщили, что родственники Инанды обратились в милицию с заявлением о его пропаже. МВД Киргизии распространило ориентировку после того, как пустой автомобиль учредителя сети лицеев "Себат" был обнаружен на улице Малдыбаева в Бишкеке.
В этот же день президент Киргизии Садыр Жапаров поручил силовикам установить местонахождение Инанды.
Глава государства поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия и подключить дополнительные силы для поиска гражданина Киргизии.
Начиная со 2 июня сторонники Инанды ежедневно выходили на митинг в Бишкеке с требованием к властям страны найти основателя сети школ "Себат". Акции были организованы как у Дома правительства, где также расположен офис президента, так и у посольства Турции в Бишкеке.
Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков
«Шушинская декларация» имеет стратегическое значение для безопасности и мира в Евразии - президент Азербайджана
Азербайджан и ЕС обсудили вопросы сотрудничества при восстановлении Карабаха
Shell в РФ возглавила россиянка Екатерина Грушецкая, Седерик Кремерс будет руководить развитием СПГ в Восточном полушарии
KOBIA и USAID будут сотрудничать в направлении развития МСП в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить около $2 млн религиозным общинам Азербайджана
В Токио из-за COVID-19 на время проведения Олимпиады введут режим ЧС
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Caspian Energy Club создан Комитет по культуре и кинематографии
Летняя стажировка в AccessBank
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?