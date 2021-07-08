Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0049 RUR   0.0227 GBR   2.3435 TRY   0.1956

Цена на нефть

07.07 $/bbl   WTI 72.20 -1.17 Brent 73.43 -1.10

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 08.07.2021 12:58

Порт Джабаль-Али в Дубае, где произошел взрыв, работает в штатном режиме

Порт Джабаль-Али в четверг возобновил работу в штатном режиме после взрыва, который прогремел там накануне, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, которое ссылается на местную полицию, инцидент произошел на небольшом контейнеровозе, груженом 130 контейнерами. Никто не пострадал, признаков саботажа не усмотрено. Взрыв мог произойти из-за пожара, который возник из-за трения или повышенной температуры.

Джабаль-Али - один из самых загруженных портов как в регионе, так и в мире, напоминает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОАЭ, ПОРТ, ВЗРЫВ, РАБОТА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]