Порт Джабаль-Али в Дубае, где произошел взрыв, работает в штатном режиме

Порт Джабаль-Али в четверг возобновил работу в штатном режиме после взрыва, который прогремел там накануне, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, которое ссылается на местную полицию, инцидент произошел на небольшом контейнеровозе, груженом 130 контейнерами. Никто не пострадал, признаков саботажа не усмотрено. Взрыв мог произойти из-за пожара, который возник из-за трения или повышенной температуры.
Джабаль-Али - один из самых загруженных портов как в регионе, так и в мире, напоминает агентство.
Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков
«Шушинская декларация» имеет стратегическое значение для безопасности и мира в Евразии - президент Азербайджана
Азербайджан и ЕС обсудили вопросы сотрудничества при восстановлении Карабаха
Президент Алиев распорядился выделить около $2 млн религиозным общинам Азербайджана
В Токио из-за COVID-19 на время проведения Олимпиады введут режим ЧС
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Киргизия готова взаимодействовать с ОДКБ с целью предотвратить исходящие из Афганистана угрозы - ГКНБ республики
В США в результате тропического шторма «Эльза» погибли два человека
Москва, Анкара, Тегеран выступают за наращивание гуманитарного содействия Сирии
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Caspian Energy Club создан Комитет по культуре и кинематографии
Летняя стажировка в AccessBank
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?