Порт Джабаль-Али в Дубае, где произошел взрыв, работает в штатном режиме

Порт Джабаль-Али в четверг возобновил работу в штатном режиме после взрыва, который прогремел там накануне, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, которое ссылается на местную полицию, инцидент произошел на небольшом контейнеровозе, груженом 130 контейнерами. Никто не пострадал, признаков саботажа не усмотрено. Взрыв мог произойти из-за пожара, который возник из-за трения или повышенной температуры.

Джабаль-Али - один из самых загруженных портов как в регионе, так и в мире, напоминает агентство.