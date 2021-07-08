В Токио из-за COVID-19 на время проведения Олимпиады введут режим ЧС

Правительство Японии приняло решение ввести в Токио режим чрезвычайного положения на период Олимпийских игр в связи с ухудшающейся ситуацией с распространением COVID-19, сообщило в четверг агентство "Киодо".
Режим ЧС будет действовать с 12 июля по 22 августа. Агентство отмечает, что в частности, это может означать проведение спортивных мероприятий в Токио без зрителей. Также, по данным источников "Киодо", зрителей могут не допустить и на соревнования, которые будут проходить в соседних с Токио префектурах.
Кроме того, правительство решило продлить действующий режим ЧС на Окинаве. Также продлеваются ограничительные меры, затрагивающие коммерческую активность и наиболее эпидемиологически неблагополучные зоны, в префектурах Тиба, Сайтама, Канагава, Осака. Срок действия аналогичных мер в префектурах Хоккайдо, Айти, Киото, Хёго и Фукуока, как ожидается, истечет в это воскресенье.
По данным "Киодо", ранее власти хотели ограничиться более мягкими ограничительными мерами в Токио, однако в столице страны отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Так, накануне сообщалось о выявленных за сутки 920 его случаях - это максимальный показатель с середины мая на пике четвертой волны COVID-19 в Японии.
Олимпийские игры в Токио, перенесенные с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.
Японские СМИ сообщали ранее, что вопрос о допуске болельщиков должен решиться в четверг или пятницу на переговорах властей Японии, Токио и организаторов Игр. Переговоры будут проходить под председательством президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который прибыл в Токио в четверг, чтобы проследить за последним этапом подготовки.
Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков
«Шушинская декларация» имеет стратегическое значение для безопасности и мира в Евразии - президент Азербайджана
Азербайджан и ЕС обсудили вопросы сотрудничества при восстановлении Карабаха
Shell в РФ возглавила россиянка Екатерина Грушецкая, Седерик Кремерс будет руководить развитием СПГ в Восточном полушарии
KOBIA и USAID будут сотрудничать в направлении развития МСП в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
ИВ Масаллинского района направит около 750 тыс. манатов на ремонт городских дорог
Киргизия готова взаимодействовать с ОДКБ с целью предотвратить исходящие из Афганистана угрозы - ГКНБ республики
В США в результате тропического шторма «Эльза» погибли два человека
Москва, Анкара, Тегеран выступают за наращивание гуманитарного содействия Сирии
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Caspian Energy Club создан Комитет по культуре и кинематографии
Летняя стажировка в AccessBank
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?