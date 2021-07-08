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Внешняя политика 08.07.2021 13:00

«Шушинская декларация» имеет стратегическое значение для безопасности и мира в Евразии - президент Азербайджана

Подписание «Шушинской декларации» между президентами Азербайджан и Турции является высокой гарантией безопасности и имеет стратегическое значение для Южного Кавказа и Евразии, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Самым большим событием новой геополитической реальности является подписание «Шушинской декларации». Этот исторический документ официально закрепил братские, дружеские и партнерские отношения между Азербайджаном и Турцией в статусе союзников. Эта высокая гарантия безопасности и мира имеет стратегическое значение, как для Южного Кавказа, так и для Евразии в целом», - отметил Алиев в обращении к участникам XXIV-го Евразийского экономического саммита, организованного Фондом стратегических и социальных исследований Marmara Group.

Он также отметил, что Азербайджан проводит стратегический курс, направленный на сотрудничество, укрепление мира и создание устойчивой региональной и глобальной системы безопасности на Южном Кавказе.

«Азербайджан и Турция уверенно работают вместе, чтобы построить полезное, процветающее и достойное будущее для всех, позволяя эффективно использовать ресурсы, коммуникационный и логистический потенциал региона. Глобальная роль наших стран в обеспечении энергетической безопасности является прочной основой для устойчивого сотрудничества и благополучия народов Евразии», - подчеркнул Алиев.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган 15 июня 2021 года в Шуше подписали декларацию об усилении союзнических отношений между двумя странами.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТУРЦИЯ, ЕВРАЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]