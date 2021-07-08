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Дальнее зарубежье 08.07.2021 14:32

В США в результате тропического шторма «Эльза» погибли два человека

Жертвами тропического шторма "Эльза" на юго-востоке США стали два человека, еще несколько получили травмы, также нанесен ущерб базе ВМС в штате Джорджия, сообщает в четверг Associated Press.

"Это начало сезона ураганов. Мы только что закончили праздновать День независимости и на нас грянул первый шторм, к сожалению, унеся с собой жизни", - цитирует агентство мэра Джексонвилла (штат Флорида, США) Ленни Карри.

Представитель базы ВМС США в Джорджии Скотт Бассет в свою очередь сообщил, что после удара стихии около 10 пострадавших были доставлены в больницу, некоторые постройки на базе получили сильные повреждения.

Между тем "Эльза" продолжает движение со скоростью 72 км/ч и в течение четверга, как ожидается, должна достигнуть северо-востока США.

Ранее "Эльза" ударила по островам Карибского бассейна, Ямайке, Доминиканской республике, Гаити и Кубе.

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Тэги: США, ШТОРМ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]