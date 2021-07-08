Москва, Анкара, Тегеран выступают за наращивание гуманитарного содействия Сирии

Россия, Турция, Иран солидарны в необходимости наращивания гуманитарной помощи на всей территории Сирии и призывают к скорейшему восстановлению базовых объектов инфраструктуры в стране, говорится в совместном заявлении стран-гарантов астанинского формата.

"Подчеркнули необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий", - говорится в документе, распространенном по итогам очередного заседания представителей стран-участниц астанинского формата.

В нем отмечается, что "в целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии, в том числе через реализацию проектов по скорейшему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры - водо- и электроснабжение, школы, больницы, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

Страны гаранты "вновь выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии и влиянием пандемии коронавируса, которая в значительной степени осложняет работу системы здравоохранения Сирии, социально-экономическую и гуманитарную обстановку", а также "отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международного гуманитарное право и Устав ООН, особенно в условиях пандемии коронавируса".

Кроме того, Россия, Турция и Иран "подчеркнули важность содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку".

Вместе с тем, страны-гаранты традиционно "выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран".

"Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу", - говорится в совместном заявлении.

Участники встречи также "обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии и согласились, что достижение долгосрочной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности САР". "Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Подтвердили свою решимость противостоять сепаратистским планам в Заевфратье, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран. В этой связи выразили обеспокоенность относительно активизации боевых действий, направленных против гражданского населения. Вновь выразили неприятие незаконного захвата и передачи доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике", - говорится в документе.