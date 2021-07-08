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СНГ 08.07.2021 14:38

Киргизия готова взаимодействовать с ОДКБ с целью предотвратить исходящие из Афганистана угрозы - ГКНБ республики

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии готовится к возможным угрозам, исходящим из территории Афганистана после вывода международных коалиционных войск, заявил глава киргизской спецслужбы Камчыбек Ташиев на брифинге в четверг.

"Сейчас складывается непростая ситуация на границе Таджикистана и Узбекистана с Афганистаном. Для нашей страны также существует большая угроза. Те силы, которые могут перейти на территорию Узбекистана и Таджикистана, могут оказаться и на нашей территории. Мы готовимся к подобным угрозам, по этим направлениям проводится активная работа, разведывательные и контрразведывательные мероприятия активно ведутся", - заявил Ташиев.

По его словам, на фоне вывода международных коалиционных войск из Афганистана террористические организации "перешли к активной фазе".

"Боевики, которые находятся в Сирии, возвращаются именно через территорию Афганистана. Среди них есть наши граждане и бывшие граждане Киргизии. Есть информация, что они возвращаются, существует угроза террористической деятельности", - отметил глава ГКНБ.

Ташиев также сообщил, что Киргизия готова взаимодействовать со странами-членами ОДКБ на фоне складывающейся ситуации в Афганистане.

"Мы будем взаимодействовать в рамках ОДКБ, так как это представляет угрозу для всех стран Центральной Азии", - добавил он.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОДКБ, АФГАНИСТАН, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]