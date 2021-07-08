Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0049 RUR   0.0227 GBR   2.3435 TRY   0.1956

Цена на нефть

07.07 $/bbl   WTI 72.20 -1.17 Brent 73.43 -1.10

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.07.2021 13:43

Переговоры талибов с делегацией политических партий Афганистана в Тегеране завершились принятием декларации

Принятием совместной декларации в Тегеране завершились переговоры движения "Талибан" с делегацией политических партий и движений Афганистана, сообщил в четверг пресс-секретарь представительства талибов в Дохе Мухаммад Наим.

В документе подчеркивается, что "обе стороны согласились с общим пониманием опасности продолжения войны и ущерба, который она может нанести стране".

Решительно осудив нападения на школы, мечети и больницы, в результате которых гибнут мирные граждане, делегаты согласились, что война не решит проблемы Афганистана, и необходимо приложить максимум усилий по достижению мира путем диалога.

Стороны договорились о проведении дальнейших консультаций по созданию механизма перехода от войны к постоянному миру, "которые должны состоятся как можно скорее".

Афганскую делегацию на встрече возглавил бывший вице-президент Юнус Кануни, а группу талибов - глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре Аббас Станекзай.

В документе также высказана благодарность руководству Исламской Республики Иран за его "усилия и добрую волю по обеспечению мира в Афганистане".

Встреча прошла на фоне значительного усиления напряженности в Афганистане, где талибы продолжают наступательные операции, устанавливая контроль над целыми районами, а США продолжают вывод контингента из этой страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]