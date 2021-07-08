Переговоры талибов с делегацией политических партий Афганистана в Тегеране завершились принятием декларации

Принятием совместной декларации в Тегеране завершились переговоры движения "Талибан" с делегацией политических партий и движений Афганистана, сообщил в четверг пресс-секретарь представительства талибов в Дохе Мухаммад Наим.

В документе подчеркивается, что "обе стороны согласились с общим пониманием опасности продолжения войны и ущерба, который она может нанести стране".

Решительно осудив нападения на школы, мечети и больницы, в результате которых гибнут мирные граждане, делегаты согласились, что война не решит проблемы Афганистана, и необходимо приложить максимум усилий по достижению мира путем диалога.

Стороны договорились о проведении дальнейших консультаций по созданию механизма перехода от войны к постоянному миру, "которые должны состоятся как можно скорее".

Афганскую делегацию на встрече возглавил бывший вице-президент Юнус Кануни, а группу талибов - глава политического офиса движения "Талибан" в Катаре Аббас Станекзай.

В документе также высказана благодарность руководству Исламской Республики Иран за его "усилия и добрую волю по обеспечению мира в Афганистане".

Встреча прошла на фоне значительного усиления напряженности в Афганистане, где талибы продолжают наступательные операции, устанавливая контроль над целыми районами, а США продолжают вывод контингента из этой страны.