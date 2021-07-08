Saudi Aramco планирует продать активы на десятки миллиардов долларов в ближайшие годы

Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует привлечь десятки миллиардов долларов за счет продажи долей в принадлежащих ей активах.

В прошлом году, на пике пандемии, когда цены на нефть резко упали из-за снижения спроса, Saudi Aramco создала новую команду для оценки портфеля активов. В апреле текущего года саудовская госкомпания продала долю в трубопроводном подразделении консорциуму инвесторов за $12,4 млрд.

Продажи активов в ближайшие годы продолжатся, заявил в интервью агентству Bloomberg старший вице-президент по корпоративному развитию Saudi Aramco Абдулазиз Аль Гудаими.

По его словам, это будет происходить "вне зависимости от рыночных условий", и компания рассчитывает получить "двузначные суммы в миллиардах долларов" от продажи активов.

"Целью этой стратегии является повышение ценности активов и увеличение эффективности операций, - отметил Гудаими. - Речь не идет о привлечении определенного объема капитала или финансировании компанией дивидендных выплат".

Гудаими возглавляет новую команду, фокусирующуюся на оптимизации портфеля Saudi Aramco. По его словам, компания оценивает, какая еще инфраструктура может быть монетизирована, и в скором времени начнет искать инвесторов для второй сделки.

Средства от апрельской продажи доли в трубопроводных активах, а также от других сделок, Saudi Aramco планирует направлять на проекты развития бизнеса, заявил Гудаими.

Ранее в этом году Bloomberg сообщало, что Saudi Aramco планирует продать долю в газопроводных активах. Компания имеет подразделения в нескольких отраслях, включая электроэнергетику, авиацию, недвижимость и страхование.