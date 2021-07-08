Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков

Москва и Баку продолжают контактировать на постоянной основе по вопросу реализации трёхсторонних договоренностей в рамках карабахского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз осуществляются контакты с и армянской стороной, и с азербайджанской стороной", - сказал Песков журналистам в четверг.
Что касается переговоров, которые прошли накануне между президентом России и премьером Армении, то на этой встрече лидеры подробно говорили о двусторонних отношениях, обсуждали различные нюансы реализации трёхсторонних договоренностей по Карабаху и торгово-экономическое сотрудничество, сказал он.
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