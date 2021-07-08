Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0049 RUR   0.0227 GBR   2.3435 TRY   0.1956

Цена на нефть

07.07 $/bbl   WTI 72.20 -1.17 Brent 73.43 -1.10

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 08.07.2021 14:42

Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков

Москва и Баку продолжают контактировать на постоянной основе по вопросу реализации трёхсторонних договоренностей в рамках карабахского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Контакты с азербайджанской стороной продолжаются на постоянной основе. Все согласны, что реализация положений трехсторонних договоренностей очень важна и безальтернативна. И в рамках этой реализации как раз осуществляются контакты с и армянской стороной, и с азербайджанской стороной", - сказал Песков журналистам в четверг.

Что касается переговоров, которые прошли накануне между президентом России и премьером Армении, то на этой встрече лидеры подробно говорили о двусторонних отношениях, обсуждали различные нюансы реализации трёхсторонних договоренностей по Карабаху и торгово-экономическое сотрудничество, сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Москва и Ереван обсуждают вопрос расширения присутствия российских пограничников на границе с Азербайджаном Российских миротворцев размещать на границе Армении и Азербайджана не планируется - Песков Премьер Азербайджана и министр здравоохранения РФ обсудили возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19 Россельхознадзор с 1 июля разрешает ввоз томатов еще с 11 предприятий Азербайджана Рейсы Азимута из Краснодара в Баку отменены по решению авиавластей Азербайджана Алиев и Путин обсудили активизацию работы в трехстороннем формате по восстановлению экономических связей и транспортных коммуникаций на Южном Кавказе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]