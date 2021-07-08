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Дальнее зарубежье 08.07.2021 17:01

Вывод сил США из Афганистана фактически завершен

Контингент США практически полностью выведен из Афганистана, сообщило издание Politico со ссылкой на двух пожелавших не разглашать свои имена представителей американских властей.

"Вывод сил в сущности завершился. Все закончилось", - сказала один из источников, непосредственно знакомый с ситуацией.

Politico уточняет, что подобная информация контрастирует с заявлениями президента США Джо Байдена на прошлой неделе, согласно которым войска США будут покидать Афганистан до конца августа.

Между тем, по данным источника Politico, в Афганистане еще остается примерно 600 американских военных - в основном, морских пехотинцев и служащих армии США, охраняющих посольство США в Кабуле. Остальные военные будут размещены в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. Эти силы останутся в Афганистане, пока официально вывод контингента не завершится.

Кроме этого, пока что останется командующий контингентом в Афганистане генерал США Скотт Миллер: по данным Politico, его главная цель - моральная поддержка афганских сил, имеющих дело с наступлением движения "Талибан" по всей стране. В настоящий момент Миллер находится в поездке за пределами Афганистана.

В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби заявил Politico, что США еще предстоит вывести персонал, переброшенный в Афганистан этой весной для обеспечения ухода американского контингента. Кирби добавил, что передача полномочий от генерала Миллера главе Центрального командования ВС США (CENTCOM) генералу Фрэнку Маккензи еще не состоялась.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на данные Пентагона, что процесс вывода американских военных из Афганистана завершен более чем на 90%.

На фоне вывода из Афганистана воинских контингентов США и их союзников талибы активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе и на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях боевики движения "Талибан" подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВЫВОД, СОСТОЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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