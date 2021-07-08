Вывод сил США из Афганистана фактически завершен

Контингент США практически полностью выведен из Афганистана, сообщило издание Politico со ссылкой на двух пожелавших не разглашать свои имена представителей американских властей.
"Вывод сил в сущности завершился. Все закончилось", - сказала один из источников, непосредственно знакомый с ситуацией.
Politico уточняет, что подобная информация контрастирует с заявлениями президента США Джо Байдена на прошлой неделе, согласно которым войска США будут покидать Афганистан до конца августа.
Между тем, по данным источника Politico, в Афганистане еще остается примерно 600 американских военных - в основном, морских пехотинцев и служащих армии США, охраняющих посольство США в Кабуле. Остальные военные будут размещены в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. Эти силы останутся в Афганистане, пока официально вывод контингента не завершится.
Кроме этого, пока что останется командующий контингентом в Афганистане генерал США Скотт Миллер: по данным Politico, его главная цель - моральная поддержка афганских сил, имеющих дело с наступлением движения "Талибан" по всей стране. В настоящий момент Миллер находится в поездке за пределами Афганистана.
В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби заявил Politico, что США еще предстоит вывести персонал, переброшенный в Афганистан этой весной для обеспечения ухода американского контингента. Кирби добавил, что передача полномочий от генерала Миллера главе Центрального командования ВС США (CENTCOM) генералу Фрэнку Маккензи еще не состоялась.
США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на данные Пентагона, что процесс вывода американских военных из Афганистана завершен более чем на 90%.
На фоне вывода из Афганистана воинских контингентов США и их союзников талибы активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе и на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях боевики движения "Талибан" подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.
ЕС готов оказывать Баку и Еревану содействие для достижения мира - еврокомиссар
Азербайджан и Турция готовят соглашение о реадмиссии и упрощения взаимных визитов граждан
Контакты РФ и Азербайджана по Карабаху идут постоянно - Песков
Фондовый рынок США падает на опасениях за мировую экономику
Число авиакомпаний, выполняющих полеты в аэропорт Баку, достигло 20
Российский самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Турцию помогать тушить пожары
Папа римский выразил соболезнования народу Гаити в связи с убийством президента
Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу - РФС
ЖКХ Гянджи направит около 1,15 млн манатов на ремонт городского освещения
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Шамкире и Товузе
ГААД получит около 7 млн манатов на строительство автодорог в Сальянском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Микрокредиты в Yelo Bank – быстро и комфортно
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?