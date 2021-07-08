Вылечившегося от COVID-19 премьера Люксембурга выписали из больницы

Премьера Люксембурга Ксавье Беттеля в четверг выписали из больницы после лечения от коронавируса COVID-19, он вернется к исполнению обязанностей уже на этой неделе, говорится в заявлении правительства.
"Поскольку состояние здоровья премьер-министра улучшилось, Ксавье Беттель покинул больницу после четырех дней лечения в медицинском центре Люксембурга", - говорится в заявлении на сайте правительства.
В документе уточняется, что Беттель вернется к работе 9 июля. При этом до конца недели он будет работать из дома.
У Беттеля официально диагностировали коронавирус в конце июня. Его госпитализировали 4 июля из предосторожности. Как сообщала ранее на этой неделе люксембургская радиостанция RTL, состояние премьера "оценивалось как тяжелое". У него диагностировали кислородную недостаточность.
По поручению Беттеля, все это время обязанности премьера временно исполнял министр финансов страны Пьер Граменью.
Местные СМИ напоминают, что 48-летний Беттель 6 мая получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Вторую дозу, согласно люксембургской программе вакцинации, он должен был получить через восемь недель - 1 июля. Информации о том, сделана ли ему вторая прививка, нет.
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