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Дальнее зарубежье 08.07.2021 18:01

Вылечившегося от COVID-19 премьера Люксембурга выписали из больницы

Премьера Люксембурга Ксавье Беттеля в четверг выписали из больницы после лечения от коронавируса COVID-19, он вернется к исполнению обязанностей уже на этой неделе, говорится в заявлении правительства.

"Поскольку состояние здоровья премьер-министра улучшилось, Ксавье Беттель покинул больницу после четырех дней лечения в медицинском центре Люксембурга", - говорится в заявлении на сайте правительства.

В документе уточняется, что Беттель вернется к работе 9 июля. При этом до конца недели он будет работать из дома.

У Беттеля официально диагностировали коронавирус в конце июня. Его госпитализировали 4 июля из предосторожности. Как сообщала ранее на этой неделе люксембургская радиостанция RTL, состояние премьера "оценивалось как тяжелое". У него диагностировали кислородную недостаточность.

По поручению Беттеля, все это время обязанности премьера временно исполнял министр финансов страны Пьер Граменью.

Местные СМИ напоминают, что 48-летний Беттель 6 мая получил первую дозу вакцины AstraZeneca. Вторую дозу, согласно люксембургской программе вакцинации, он должен был получить через восемь недель - 1 июля. Информации о том, сделана ли ему вторая прививка, нет.

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Тэги: ЛЮКСЕМБУРГ, ПРЕМЬЕ, КОРОНАВИРУС, ВЫПИСКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]