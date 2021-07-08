ЕЦБ РФ пересмотрел стратегию монетарной политики, установил симметричную цель по инфляции на уровне 2%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг опубликовал официальные результаты пересмотра стратегии в отношении денежно-кредитной политики, изменив цель по инфляции.
В сообщении регулятора говорится, что ЕЦБ считает наилучшим способом поддержания ценовой стабильности стремиться к целевому показателю инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. При этом регулятор отмечает, что цель по инфляции является симметричной. Это означает, что отклонения от целевого показателя в положительную или отрицательную сторону являются нежелательными.
Совет управляющих ЕЦБ также подтвердил, что главным инструментом денежно-кредитной политики остаются процентные ставки. Другие инструменты, включая ориентиры forward guidance, выкуп активов и долгосрочные операции рефинансирования, останутся неотъемлемой частью политики регулятора и будут использоваться по мере необходимости.
"Новая стратегия является прочной опорой, которая даст нам ориентир для осуществления денежно-кредитной политики в последующие годы", - сказала председатель ЕЦБ Кристин Лагард, слова которой приводятся в сообщении регулятора.
Совет управляющих подтвердил, что индекс потребительских цен, рассчитанных по стандартам Европейского союза (HICP), остается подходящей мерой оценки ценовой стабильности. Однако руководство ЕЦБ признало, что включение в индикатор затрат, связанных с жильем, занимаемым его владельцами, будет точнее отражать инфляцию, относящуюся к домохозяйствам. На текущий момент Совет управляющих будет учитывать показатели инфляции, которые включают предварительный показатель.
Представители руководства ЕЦБ отмечают, что существенное влияние на ценовую стабильность оказывает изменение климата и что регулятор привержен реализации масштабного плана действий в связи с ситуацией.
Первое заседание ЕЦБ после обновления стратегии денежно-кредитной политики пройдет 22 июля. Совет управляющих намерен проводить периодическую оценку целесообразности стратегии, ближайшая запланирована на 2025 год, отмечается в сообщении регулятора.
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