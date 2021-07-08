В ОАЭ в правительственные учреждения будут пускать только вакцинированных от COVID-19

В ОАЭ с августа в федеральные правительственные учреждения, министерства и центры обслуживания клиентов можно будет попасть только при наличии документа о полной вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста, передает агентство WAM.
Федеральное ведомство по людским ресурсам государственной службы ОАЭ сообщило, что новые меры вводят с 1 августа в отношении клиентов, посетителей, сотрудников этих структур и организаций.
Жители, кому противопоказаны прививки, должны будут предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного не менее, чем за 48 часов до посещения административных зданий министерств, федеральных субъектов и сервисных центров. Более того, результат должен быть занесен в специальное приложение.
Новые правила не относятся к лицам младше 16 лет.
Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщало, что ОАЭ вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от COVID-19.
По данным Bloomberg, жители ОАЭ получили уже 15,5 млн доз вакцин. Этого количества достаточно для вакцинации 72,1% от 10-миллионного населения страны.
Тем не менее, количество случаев заболевания COVID-19 в ОАЭ по-прежнему остается достаточно высоким.
Агентство напоминало, что США, Саудовская Аравия и Великобритания недавно включили ОАЭ в свой список стран, поездки в которые не рекомендованы из-за роста числа случаев заражения COVID-19.
В ОАЭ 4 июля одобрили для использования вакцину Moderna. Также в стране доступны вакцины от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Между тем, отмечается, что программа вакцинации в стране опирается на вакцину компании Sinopharm, производящуюся на месте. Правительство заявило, что планирует предложить третий укол вакцины Sinopharm людям, которые уже получили две дозы.
В ОАЭ за время пандемии коронавируса выявили свыше 645 тыс. заражений, более 1,8 тыс. инфицированных скончались. В стране также зафиксировано более 623,8 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.
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